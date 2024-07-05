هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت كافة الأنحاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة التي تخطت المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من كل عام، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة أيضا مما أدى إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة، الأمر الذي جعل الكثيرين يرغبون في معرفة موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتهاء الموجة شديدة الحرارة وانخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بدءا من اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو، على أن يستمر ذلك الانخفاض على مدار أيام السبت والأحد الموافق 6 و 7 يوليو.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يستمر لمدة 3 أيام فقط، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من كل عام بدءا من يوم الاثنين المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على كافة الأنحاء، حار رطب ليلا.

نسبة الرطوبة اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نسبة الرطوبة اليوم، إذ تتراوح العظمى ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 75 و 80%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 25 و 35%، كما تتراوح العظمى في السواحل الشمالية بين 85 و 90%، وتتراوح العظمى بين 50 و 55%، وتتراوح العظمى على شمال الصعيد بين 55 و 60%، كما تتراوح الصغرى بين 15 و 20%، وبالنسبة لجنوب الصعيد تتراوح العظمى بين 25 و 30%، والصغرى بين 10 و 15%.