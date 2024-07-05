كاتب صحفي: تأكيد الحكومة منح الأولوية للقطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير
كتب:
شريف سليمان
09:46 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
الكاتب الصحفي محمد عز الدين
قال الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد محمد عز الدين، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي أمس، على منح الأولوية للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، يدل على الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بمساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
أضاف في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تصريحات رئيس مجلس الوزراء تؤكد للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة أن هناك اهتماما بهم خلال الفترة المقبلة، وأن هناك فرصة حقيقية للاستفادة والبناء على ما جرى تحقيقه بالفعل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وتابع: «تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ستمنح القطاع الخاص دفعة كبيرة لزيادة عمليات الإنتاج والتصدير، فتشجيع القطاع الخاص يحمل رسالة بأن هناك اهتماما حقيقيا وتطويرا لبنية التشريعات ووجود تسهيلات كبيرة».