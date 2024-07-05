أستاذ بترول: ملف الكهرباء شديد الحساسية ومتفاءل بالتشكيل الوزاري الجديد

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية، إنَّ إدارة ملف شديد الحساسية مثل الكهرباء يتطلب قدر عالٍ من الكفاءات وهو ما يتوفر في التشكيل الوزاري الجديد، مضيفا أنه من لهجة رئيس الحكومة التي اتسمت بالشفافية والوضوح والمصارحة، من الواضح أن هناك جهود حثيثة وحلول عاجلة لتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في ظروف صعبة وزمن قياسي.

الاحتباس الحراري أزمة تواجه العالم

وتابع «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مشكلة الاحتباس الحراري هي أزمة يتعرض لها العالم أجمع، ومن تداعياتها ارتفاع الحرارة وازدياد الطلب على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء.

أبو العلا: لا يمكن إنكار الإنجازات في ملف الطاقة

وأكد أنه يتطلع لاستمرار الوضوح والصراحة والشفافية حتى لا نفاجأ مرة أخرى بأزمة جديدة في الكهرباء، مستدركا أنه لا يمكن إنكار الإنجازات العديدة التي تحققت بملفات الطاقة، ولا يجب التغاضي عن الإيجابيات عند حدوث بعض السلبيات.