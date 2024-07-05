استعدادات المدارس الثانوية الفنية بالقاهرة لقبول الطلاب الجدد

ناقش الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمحافظة القاهرة، استعدادات المدارس الثانوية الفنية لقبول طلاب الشهادة الإعدادية، في اجتماع موسع مع مديري إدارات التعليم الفني ومديري المدارس الفنية «صناعي - تجاري - فندق»، بحضور الدكتور عمرو سامي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية، وحمدي العشماوي مدير إدارة التعليم التجاري بالمديرية، وخالد عباس مدير إدارة التعليم المزدوج بالمديرية.

إجراءات قبول طلاب الصف الأول الثانوي الفني

أشار «عبده» في بيان، إلى أنه جرى التطرق إلى عدد من إجراءات قبول طلاب الصف الأول الثانوي الفني، وهي:

- مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المدارس والإدارات التعليمية.

- متابعة مديري إدارات التعليم الفني والمراحل لمديري المدارس والتأكيد على الالتزام بالميزانية المرسلة إليهم.

الالتزام بكثافة الفصول

- الالتزام بكثافة الفصول المحددة لهم.

- متابعة تقديم طلبة العمال بالمدارس والالتزام بالسن القانونية في القبول، وعدم قبول أي تبرعات.

- متابعة التعليم الفني بالإدارات التعليمية لمرحلة قبول الملفات بالمدارس الفنية بشكل يومي.

- منع قبول التحويلات بالصف الأول بين مدارس القاهرة من نفس النوعية.

- التأكد من سلامة الشهادة الإعدادية من حيث الأختام، أثناء التقديم.

- تذليل العقبات أمام أولياء الأمور أثناء التقديم.

- التأكيد على جميع مديري المدارس التي تقبل طلاب خدمات هذا العام بأنه سوف يطبق عليهم نظام الجدارات المهنية وعدم استثناء أي مدرسة.

- كل مدير إدارة تعليم فني يقوم بعمل كشف مجمع لكل نوعية تعليم بادارته يتضمن الكشف اسم المدرسة، مدير المدرسة، وكيل شؤون العاملين، وكيل شؤون الطلاب، مسؤول الحكومة الإلكترونية مع رقم تليفون كل منهم للتواصل، وأن يكون الكشف معتمدا من التعليم الفني بالإدارة ويرسل إلى مكتب مدير التعليم الفني أو مديري المراحل التعليمية.

- ملاحظة عدم تثبيت عضو التعليم الفني في مدرسة واحدة أثناء فترة التقديم أو خلال المتابعة أثناء العام الدراسي والامتحانات في الفصلين الدراسين.