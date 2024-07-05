مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 13 دولة الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم 150 رحلة طيران تقل 30 ألف سائح من 13 جنسية أجنبية، على مدار الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية.

مرسى علم تستقبل 30 ألف سائح

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استقبال فنادق مرسي علم حوالي 30 ألف سائح من 13 جنسية أجنبية قادمين على متن 150 رحلة طيران على مدار الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

مهرجانات شواطئ مرسى علم

كما لفت إلى استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة والترحيب، وتنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة يومية، مثل مهرجان الفوم ومهرجان ألوان ومهرجان الفواكه، وذلك بغرض إدخال البهجة والسرور وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

وأكد توافد السياح على فنادق مرسى علم من 13 دولة، في مقدمتها ألمانيا وبولندا وبلجيكا وهولندا والتشيك، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع الصيف الجاري لتكسر حاجز 90%.