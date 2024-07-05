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موعد حفل ويجز في مهرجان العلمين بدورته الثانية.. يختتم الفاعليات

كتب:

بسمة شطا
11:52 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
ويجز

ويجز

ينتظر الجمهور حفل مطرب الراب الشهير ويجز ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في الدورة الأولى من المهرجان.

موعد حفل ويجز فى مهرجان العلمين

وسيختتم ويجز حفلات مهرجان العلمين في نسخته الثانية يوم الجمعة 30 أغسطس، الذي سيقدم خلاله كثيرا من أعماله الغنائية.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين لهذا العام 2024 سيشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية من بينهم عمرو دياب ومحمد منير وكاظم الساهر وعمر خيرت وويجز وكايروكى ورامى جمال ومسار اجبارى وحمزة نمرة وغيرهم من الفنانين .

 

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