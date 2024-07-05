مهرجان المسرح المصري يعلن تكريم الفنان حسن العدل

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، خلال دورته الـ17، الفنان القدير حسن العدل؛ تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

أبزر أعمال الفنان حسن العدل

الفنان حسن العدل من مواليد المنصورة، في مارس عام 1952م، وحصل عام 1972م على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية، ثم دراسات حرة في معهد الفنون المسرحية، وعمل في المسرح والسينما، ومن مسرحياته: لن تسقط القدس، في عز الضهر، عجبي، رقصة سالومي الاخيرة، ياما في الجراب يا حاوي، حدث في بلاد السعادة، وبحلم يا مصر، في عز الظهر، البهلوان، رجل القلعة، المهاجر، سيرك يا دنيا ، كوبري الناموس، آه يا غجر، وأخرج مسرحية «الرجل الذي فكر».

الفنان حسن العدل قدم الكثير من الأعمال والأدوار والشخصيات المميزة في السينما ومن أعماله السينمائية: خارج السيطرة ، صندوق الدنيا، خلاويص، النمس، فوتوكوبي، تحية طيبة وبعد، ركلام، حليم، المدينة، مبروك وبلبل، المصير، يا دنيا يا غرامي، المهاجر، أحلام صغيرة، مستر كاراتيه، القاهرة منورة بأهلها، إسكندرية كمان وكمان، أيام الماء والملح، حنفي الأبهة، المغتصبون، أحلام هند وكاميليا ، الطوق والإسورة.

كما قدم أدوارا مميزة أيضا في الدراما التليفزيونية، ومن المسلسلات التي شارك فيها: قابيل، كارمن، مملكة الغجر، عوالم خفية، مذكرات زوج معاصر، المرأة في الإسلام، الخيانة، هي ودافنشي، ونوس، العراف، تفاحة آدم.

تفاصيل الدورة الـ17 لمهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية وزارة الثقافة، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الروتيني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، إضافة إلى عضوية المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم.