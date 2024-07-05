الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تفتح باب القبول للعام الجديد

أعلنت الكلية الإكليريكية بالإسكندرية فتح أبوابها لاستقبال دفعة جديدة من طلبة الجامعة أو الحاصلين على مؤهل عال للدراسة بنظام الساعات المعتمدة الجديد (Credit Hours System) حيث يحصل الدارس على ماجستير مهني في أحد التخصصات التالية «اللاهوتية - الكتابية - الابانية - الرعوية - الأسرية الكنسية اليتورجيا - تاريخ كنيسة - قانون كنسي».

نظام الدراسة بالكلية

وأوضحت الكلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الدارس في هذا البرنامج يقوم بالدراسة لمدة عامين دراسيين تمهيديين ( 4 تيرم دراسي - 8 مواد كل تيرم ) يحصل بعدها على شهادة دبلومة الإكليريكية في العلوم اللاهوتية، ويمكنه بعدها الالتحاق باحد أقسام الكلية ( علوم لاهوتية - علوم كتابية - علوم كنسية ) ليكمل الدراسة لمدة عامين آخرين للحصول على شهادة الماجستير.

الأوراق المطلوبة

ونشرت الكلية الأوراق المطلوبة وهي استمارة الالتحاق موقعة من أب الاعتراف والمختومة بختم الكنيسة ويمكن الحصول عليها بطباعتها من صفحة الكلية، و3 صور المؤهل الدراسي «مؤهل عال» مع تقديم أصل المؤهل للمضاهاة، وشهادة القيد الجامعي بالنسبة للطلبة الجامعيين أو صورة كارنيه الكلية، وصورة شهادة الميلاد أو صورة الرقم القومي مع تقديم الأصل للمضاهاة، وعدد 2 صورة شخصية حديثة ملونة، ورسوم التقديم 50 جنيها.

ومن المقرر أن يبدأ تقديم المستندات من 1-8-2024 وحتى 15-8-2024 بمقر الكلية ، يوميا من الساعة 5 مساء إلى 9 مساء ما عدا الجمعة والأحد ، على أن يكون الاختبار التمهيدي للمتقدمين السبت 24 أغسطس 2024 الساعة 5 مساء، وتكون المقابلة الشخصية للمتقدمين أيام 4 و 5 سبتمبر 2024 من 5: 9 م ، على أن يبدأ العام الدراسى 2025/2024 الأربعاء 18 سبتمبر 2024 .