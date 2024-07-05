إلهام شاهين تكشف عن ذكرياتها مع وردة: أعشقها فنيا وإنسانيا

كشف الفنانة إلهام شاهين عن ذكريات جمعتها مع الفنانة وردة، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

إلهام شاهين تكشف عن ذكريات مع وردة

وشاركت الفنانة إلهام شاهين فيديو لها جمعها مع الفنانة وردة، وعلّقت عليه قائلة: «الله يرحم الفنانة الكبيرة وردة التي أعشقها فنيًا وإنسانيًا.. لي معها أجمل ذكريات.. وهذه اللقطة عندما تم تكريمنا معاً فى بلدها الجزائر بدعوة من الرئيس بوتفليقة، وبحضور عدد كبير من الوزراء وأروع استقبال لنا في بلد المليون شهيد».

وتابعت شاهين قائلة: «الحفل في مسرح روماني عريق بمدينة باتنه.. يوم عيد الاستقلال.. كل التحية لشعب الجزائر الشقيق على حفاوة استقباله و مشاعرة الجميلة.. هذا اللقاء مع جماهير الجزائر من أجمل الأوقات في حياتي وأحلى ذكرياتي مع النجمة الرائعة التي أتذكرها كل يوم وأعيش على صوتها وأغانيها الرائعة.. حبيبتي أجمل وردة».