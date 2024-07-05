عاجل.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان.. 50 ألف شقة بـ17 منطقة

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد توليه قيادة الوزارة طرح حزمة من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، خلال الفترة القليلة المقبلة، لتوفير السكن الملائم للمصريين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ما تفاصيل طرح الطرح الجديد من شقق الإسكان؟

وعن تفاصيل الطرح الجديد من شقق الإسكان، قالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان لـ«الوطن»، إنّ الطرح الجديد لوحدات الإسكان يضم مختلف الشرائح في العديد من المدن الجديدة، فيما سيتم قبل نهاية العام تسليم كافة الوحدات من الإعلانات السابقة، وجاءت كالتالي:

1- طرح 45504 شقة سكنية ضمن الطرح الخامس لـ«سكن لكل المصريين».

2- طرح 3120 شقة بمحور «سكن مصر» لمتوسطي الدخل.

3- طرح 1000 وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي، لمنخفضي الدخول.

أماكن الطرح الجديد لشقق الإسكان

4- وحدات الإعلان الـ18 للإسكان الاجتماعي في المدن التالية:

- أكتوبر الجديدة.

- حدائق أكتوبر.

- العاشر من رمضان.

- 15 مايو.

- العبور الجديدة.

- بدر.

- حدائق العاصمة.

- دمياط الجديدة.

- المنصورة الجديدة.

- برج العرب الجديدة.

- المنيا الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- قنا الجديدة.

- أسوان الجديدة.

هل شقق الإسكان جاهزة للطرح؟

وأشارت المصادر، إلى أن مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة السادس من أكتوبر، جرى الانتهاء من 90% منه، فيما يجري حاليًا تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان تشمل «أسواق، محال تجارية، مولات تجارية، حضانات، وأنشطة ترفيهية»، لتلبية احتياجات المنتفعين، لافتة إلى أن المشروع يأتي على مساحة 96 فدانًا عند تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي، ويقع أمام الإسكان المميز بمدينة 6 أكتوبر مباشرة.

ما عدد الشقق السكنية المرتقب طرحها في كل مدينة؟

وكشفت المصادر عن توزيعة الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» على المحافظات، مُبيّنة عدد الوحدات في المدن الجديدة على حدة وجاءت على النحو التالي:

مدينة رشيد الجديدة

- 4 عمارات سكنية.

مدينة أكتوبر الجديدة

- يجري تجهيز 90 ألف وحدة سكنية.

العاشر من رمضان

- يجري بناء 109 عمارة.

قنا الجديدة

- تنفيذ 700 وحدة سكنية.

المنيا الجديدة

- تنفيذ 32 عمارة سكنية.

أسيوط الجديدة

- تنفيذ 216 وحدة سكنية.

سوهاج الجديدة

- تنفيذ 1356 وحدة سكنية.

السويس الجديدة

- 2064 وحدة سكنية.

حدائق العاصمة

- 100 وحدة سكنية.

بني سويف

- جار تنفيذ 187 عمارة سكنية.

ما مواصفات شقق سكن لكل المصريين وسكن مصر؟

وعن تفاصيل الشقق المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة، أوضحت المصادر أنه سيتم طرحه كاملة التشطيب، ويجري تجهيز كاملة المرافق والبنية التحتية والخدمات اللازمة للمنتفعين، وجاءت مواصفات الشقق بجميع مشروعات سكن لكل المصريين وسكن مصر، كالتالي:

- تقسيمات الشقق «3 غرف + حمام + مطبخ + غرفة منشر».

- كل العمارات تتضمن مصعد كهربائي «اسانسير».

- جمبع الوحدات كاملة التشطيب.

- المشروعات تتمتع بالمساحات الخضراء.