بأكبر فائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار بالجنيه المصري في البنوك

تتيح البنوك العاملة في السوق المصرفي، العديد من الأوعية الادخارية، لجذب الفئات المختلفة من العملاء، حيث تتميز هذه المنتجات بالعديد من المزايا، ونستعرض في السطور التالية أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك.

أعلى 5 شهادات ادخار في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ادخار تقدمها البنوك العاملة السوق المصرفي، بينها بنكي مصر والأهلي، بجانب شروط وقواعد شراء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينيه السنوية

- يقدمها البنك الأهلي المصري بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة عام واحد، وتأتي بعائد 27% سنوي، 23.5% شهري، 23% يومي، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

- يقدمها بنك مصر بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات، وتكون بعائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة وفقاً لدورية الصرف السنوية، بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

- يقدمها البنك الأهلي المصري بحد ادني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات، وتكون بعائد 21% شهري ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة طلعت حرب

- يقدمها بنك مصر بحد ادني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 1 سنة، وتأتي بعائد 23.5% شهري، 27% في نهاية المدة، بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة أليكس برايم 42 ذات العائد المتغير

- يقدمها بنك الإسكندرية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3.5 سنوات، وتأتي بعائد 27.25% شهري، بمعدل عائد متغير تنافسي خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.