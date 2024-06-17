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بأكبر فائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار بالجنيه المصري في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
01:23 م | الإثنين 17 يونيو 2024
صورة - أرشيفية

صورة - أرشيفية

تتيح البنوك العاملة في السوق المصرفي، العديد من الأوعية الادخارية، لجذب الفئات المختلفة من العملاء، حيث تتميز هذه المنتجات بالعديد من المزايا، ونستعرض في السطور التالية أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك.

أعلى 5 شهادات ادخار في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ادخار تقدمها البنوك العاملة السوق المصرفي، بينها بنكي مصر والأهلي، بجانب شروط وقواعد شراء تلك الشهادات.

الشهادة البلاتينيه السنوية

- يقدمها البنك الأهلي المصري بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة عام واحد، وتأتي بعائد 27% سنوي، 23.5% شهري، 23% يومي، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

- يقدمها بنك مصر بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات، وتكون بعائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة وفقاً لدورية الصرف السنوية، بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

- يقدمها البنك الأهلي المصري بحد ادني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3 سنوات، وتكون بعائد 21% شهري ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات، ولا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة طلعت حرب

- يقدمها بنك مصر بحد ادني للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 1 سنة، وتأتي بعائد 23.5% شهري، 27% في نهاية المدة، بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة أليكس برايم 42 ذات العائد المتغير

- يقدمها بنك الإسكندرية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، وتستمر لمدة 3.5 سنوات، وتأتي بعائد 27.25% شهري، بمعدل عائد متغير تنافسي خلال فترة الشهادة، ويبدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

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بقلم سعيد رمضان