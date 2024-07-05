قطع المياه عن 4 قرى في المنوفية بسبب أعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة والعضو المنتدب، قطع المياه في بعض القرى بمركز السادات، وذلك ضمن برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة، وفقًا للخطة الدورية على مدار شهر يوليو الحالي.

موعد وأماكن قطع المياه

وأشارت الشركة إلى أنّ موعد قطع المياه سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً أي لمدة 4 ساعات، أما أماكن قطع المياه ستكون في 4 قرى بمركز السادات وهي: «هويس - الأخماس - كفر داوود الغربية - منشأة النور»، بسبب عمليات غسيل وتطهير الشبكات ومحطات المياه.

توجيه المواطنين بأخذ الحيطة

وحذرت أصحاب المحال التجارية والمخابز والمواطنين في المنازل، بضرورة أخذ الحيطة أثناء قطع المياه، مشيرة على عدم استخدام المياه فور عودتها حتى يمر بعض الوقت حفاظا على صحتهم.