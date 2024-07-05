هاجر أحمد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة ونقلها إلى المستشفى (صور)

تعرضت الفنانة هاجر أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى وعكة صحية مفاجئة، ونُقلت إثرها إلى المستشفى، ووُضعت على أجهزة تنفسٍ صناعي، وتلقت الإسعافات الأولية لها.

تدهور الحالة الصحية للفنانة هاجر أحمد

ونشرت الفنانة هاجر أحمد صورًا لها في أثناء تلقيها جلسة التنفس الصناعي بالأكسجين، داخل المستشفى عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على «إنستجرام»، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد

وتنافس الفنانة هاجر أحمد في موسم أفلام عيد الأضحى في السينمات من خلال فيلم أهل الكهف، مع الفنان خالد النبوي، والذى تدور أحداثه فى اطار تاريخي حول قصة أهل الكهف الشهيرة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، وآخرين، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.