أسعار البانيه اليوم الجمعة 5-7-2024 في الأسواق

سجلت أسعار البانيه في الأسواق نحو 190 جنيهًا اليوم الجمعة 5-7-2024، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل 48 ساعة، إذ بلغت نحو 200 جنيه للكيلو، لتحقق اليوم تراجعا بقيمة 10 جنيهات، بحسب المعلن في سوق المنيب.

بورصة الدواجن اليوم

ووفق بورصة الدواجن الرئيسية، تراجعت أسعار الفراخ البيضاء تراجعت من 85 جنيهًا إلى 73 جنيهًا في المزرعة وتباع اليوم الجمعة 5-7-2024 للمستهلك بـ93 جنيهًا، ويأتي ذلك بسبب تراجع القوة الشرائية للدواجن مع وفرة المعروض في الأسواق، بالتالي سجلت أسعار البانيه أدنى مستوى لها منذ موسم عيد الأضحى.

أسعار الدواجن اليوم

تنشر «الوطن» أسعار البانيه ومشتقات الدواجن البيضاء وكذلك أسعار الدواجن، كالتالي:

صدور الدواجن 148 جنيهًا للكيلو.

دبابيس الفراخ 138 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانية 190 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

سعر كيلو الفراخ الساسو

وسجلت أسعار الدواجن الساسو تسليم أرض المزرعة 100 جنيه في بورصة الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 66 جنيها للمستهلك.

سعر البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض نحو 143 جنيهًا للمستهلك.