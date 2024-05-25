تعرف على أسعار البانيه اليوم السبت 25-5-2024

سجلت أسعار البانيه اليوم السبت 25-5-2024، نحو 195 جنيهًا للمستهلك، وفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن الرئيسية عبر منصتها الرسمية على الإنترنت.

«الوطن» تنشر أسعار البانيه اليوم بعد قرابة 45 يومًا من حملات المقاطعة التي لقيت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، كما ننشر أيضًا أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم السبت 25-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق، كما يلي:

- الرومي نحو 191 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 146 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 95 جنيهًا في المزرعة و105 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 195 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و19 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و15.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و17 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 124 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 113 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 114 جنيهًا.