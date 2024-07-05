وزيرة التنمية المحلية تهنئ مفتي الجمهورية بالعام الهجري الجديد

أرسلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446هـ.

نص التهنئة

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة، وأن أتقدم لكم بخالص اعتزازي وتقديري، وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين المولى- عز وجل- أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات».

يذكر أنّ وزيرة التنمية المحلية، أرسلت تهاني لكبار المسؤولين والوزراء، بشأن مناسبة ذكرى العام الهجري الجديد.