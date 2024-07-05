صور عقد قران نور الشربيني تخطف الأنظار.. من هو زوجها عمرو الحلو؟

وسط فرحة الأهل والأصدقاء، احتفلت نور الشربيني، بطلة الإسكواش المصرية، بعقد قرانها، إذ ظهرت بإطلالة جميلة ومميزة خطفت بها الأنظار، خاصة بعد أن شاركت صورها عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط سعادة محبيها.

معلومات عن زوج نور الشربيني

سرعان ما تصدر عقد قران نور الشربيني أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور عقد القران، إذ ظهرت بشكل جميل رفقة زوجها، الذي أصبح الجميع يتساءل عن هويته.

وبحسب موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» الخاص بزوج نور الشربيني، نستعرض أبرز المعلومات التي وردت عن عمرو الحلو.

- يُدعى عمرو سامح الحلو

- من محافظة الإسكندرية.

- تخرج في كلية الأسنان بجامعة الإسكندرية.

- يعمل أخصائي جراحة الفم وزراعة الأسنان.

- متعدد المواهب الرياضية، خاصة كرة اليد.

- حصل على عدة بطولات في كرة اليد.

- والدتة طبيبة نساء وتوليد.

- لديه شقيقة أصغر منه.

- في فبراير 2022 تمت خطبته على نور الشربيني.

من هي نور الشربيني؟

كما يمكن استعراض بعض المعلومات عن نور الشربيني لاعبة الاسكواش الشهيرة وفقا لحسابها على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، على النحو التالي:

- وُلدت في 1 نوفمبر عام 1995.

- تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تعد أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا.

- أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13عاماً، في عام 2009.

- حصدت لقب أصغر لاعبة في العالم عام 2009.

- أول لاعبة إسكواش مصرية والأصغر في العالم التي تنجح في التأهيل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012.

- فازت ببطولة العالم للأسكواش مرتين على التوالي في 2016 و2017، كما حافظت على اللقب الخاصة بها.

- حافظت على ترتيبها الأولى على مستوى العالم للشهر السادس عشر على التوالي.

- توجت بلقب المصنفة الثانية عالميًا في بطولة العالم التي أقيمت في كوالالمبور بماليزيانور الشربيني أصغر لاعبة عالميًا تدخل في قائمة أول 10 مراكز للتصنيف في لعبة الاسكواش على مستوى العالم.