آخر موعد لحجز مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.. «جهز ورقك»

يبدأ حجز شقق الإسكان التعاوني من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بعد 4 أيام، إذ حددت كراسات الشروط الخاصة بالطرح يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، موعدًا للحجز، محددة آخر موعد لحجز مشروع لؤلؤة القاهرة، موضحة أن المشروع يضم 29 شقة نصف تشطيب جاهزة للتسليم في ديسمبر المقبل، بعد انتهاء القرعة العلنية، المقرر إجراؤها بعد غلق باب الحجز.

آخر موعد لحجز مشروع لؤلؤة القاهرة

وكشفت كراسة الشروط، عن آخر موعد لحجز مشروع لؤلؤة القاهرة، ويكون في 24 من يوليو الجاري، أي بعد اسبوعين فقط من بداية الحجز، على أن يتم إجراء القرعة العلنية في 9 سبتمبر المقبل، في تمام الـ12 ظهرًا، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة.

وعن مواصفات المشروع، الواقع بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، فيأتي على مساحة 143 فدانًا، لا تتجاوز نسبة البناء 30% على أن تكون باقي المساحات عبارة عن مسطحات خضراء.

نظام حجز شقق لؤلؤة القاهرة

1- تقديم المستندات التالية، بمقر الهيئة الرئيسي «3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد - م . نصر» اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس المقبل، حتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر.

- الإقرار بالاطلاع على الشروط المالية وكل البيانات الواردة بالكراسة، ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- سداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة.

3- تسليم صور إيصال السداد بمستندات الحجز.

4- الإعلان عن المستبعدين يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر المقبل.

5- إجراء القرعة العلنية يوم 9 سبتمبر المقبل، الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات في مقر الهيئة.

ونشرت «الوطن» في وقت سابق، التفاصيل الكاملة لطرح شقق الإسكان التعاوني في 5 مدن جديدة، للإطلاع عليها من «هنـــــــا».