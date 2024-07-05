آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، فيما سجل سعر اليورو نحو 51.70 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، في البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

وسجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 5 -7-2024، استقرارًا في مختلف البنوك العاملة في مصر، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف العملات اليوم، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سجل سعر الدولار اليوم 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.70 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.70 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

أمام سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.07 جنيه للشراء، وسجل 13.08جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.07 جنيه للشراء، وسجل 13.08 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.