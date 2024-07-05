المقرر السابق لـ«القومي للسكان»: قضية الزيادة السكانية على رأس أولويات الحكومة

قال الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن الأعداد الكبيرة للمواليد تتطلب مستقبلًا مخططًا له في الصحة والتعليم وكل شيء، والرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم دعمًا سياسيًا لهذا الملف بشكل غير مسبوق، ووضع قضية الزيادة السكانية في قائمة الأولويات أمام الحكومة.

وأضاف «الشيتاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن معدل الزيادة السكانية في مصر خلال الخمس شهور الماضية تراجع إلى 1.5 مليون مولود، ما يعني أن هناك تحسن وتقدم ونتائج إيجابية لما جرى عمله خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الجهد المبذول حاليًا مبني على جهد أشخاص عملوا خلال السنوات الماضية، وهناك استراتيجية سكان عرضها وزير الصحة والسكان أمام رئيس الجمهورية في مؤتمر الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعمل عليها الوزارة بجدية وتحاول الوصول إلى نقطة التوازن، وهذا ليس بالسهل، بحيث يكون معدل المواليد مثل معدل الوفيات، علمًا بأن الوفيات حاليًا تصل في المتوسط إلى 700 ألف في العام تقريبًا، بينما المواليد 1.5 مليون مولود.