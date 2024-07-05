5 معلومات عن الأخدود العلوي.. ظاهرة تلطف أجواء مصر

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة شهده طقس اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بظاهرة الحوض العلوي البارد أو الأخدود العلوي، التي تسبب انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات خلال ساعات النهار، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

معلومات عن ظاهرة الأخدود العلوي

ونستعرض في هذا التقرير 5 معلومات عن ظاهرة الأخدود العلوي وفقا لما ذكره الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:

- ظاهرة الأخدود العلوي على عبارة عن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

- يكون تأثير المنخفض الجوي بسيط على درجات الحرارة

- تسبب الظاهرة انخفاضًا في درجات الحرارة لتسجل 35 أو 36 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تلطيف درجات الحرارة بشكل نسبي.

- تستمر هذه الظاهرة والانخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل ويصاحبها نسب رطوبة مرتفعة.

- قد يتسبب في سقوط أمطار خفيفة شمال البلاد.

عودة ارتفاع درجات الحرارة

وتابع «القياتي» أن الخرائط تشير إلى أنه بداية من يوم الثلاثاء إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي ، حيث من المتوقع أن تكون ذورة الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن من المتوقع أنّ يكون في طقس الغد اضطرابًا في الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وأيضا تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر على مدار يومي السبت والأحد المقبلين.