الدكتور أشرف صبحي يكتب: مسؤوليات كبيرة.. دعم غير محدود من الرئيس للأبطال والأندية والمنتخبات

قبل أيام من انطلاق المحفل الأولمبى، الدعم الكبير واللامحدود من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى للأبطال الرياضيين والأندية والمنتخبات الوطنية كافة يضعنا أمام مسئوليات كبيرة، وفخامة الرئيس وجه بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، وتقديم الدعم لمبادرات اكتشاف الموهوبين رياضياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأبطال الرياضيين الواعدين الأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات فى مختلف المحافل والبطولات الدولية، وذلك من خلال التنسيق المتكامل مع المؤسسات الاقتصادية والشركات الوطنية المصرية.

دعم رئيس الجمهورية يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة

دعم فخامة رئيس الجمهورية يلقى بظلاله على الإنجازات التى تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة، والقيادة السياسية توجيهاتها دائماً تتمثل فى رعاية ودعم الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة متطلباتهم فى ضوء تهيئة الأجواء والظروف المحيطة بهم، لتحفيزهم على التركيز، والاستعداد الأمثل لمختلف البطولات الدولية، للاستمرار فى تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.

القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالرياضيين بصورة غير مسبوقة خاصة الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذى يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

أولمبياد باريس حدث كبير وتاريخى، خاصة مع عودة الألعاب الأولمبية إلى أوروبا للمرة الأولى منذ لندن 2012، ونتوقع أن تصل التنافسية فيه لأعلى مستوى، والاهتمام الجماهيرى غير مسبوق بدليل ما يصلنا من تقارير حول نفاد التذاكر فور طرحها فى مختلف الرياضات.

ووفقاً للدراسات التى تجريها الوزارة بصورة مستمرة، فإن هدفنا هو الحصول على ما بين 7 - 10 ميداليات فى باريس 2024، وهو إذا تحقق سيكون الرقم الأكبر فى التاريخ الأولمبى المصرى، ونأمل فى تحقيق أكثر من ميدالية، خاصة أن لدينا لاعبين يحتلون صدارة التصنيف العالمى فى ألعاب مثل السلاح، والخماسى الحديث، والرماية، ورفع الأثقال، والمصارعة والتايكوندو.

رسالتي للشعب المصري: ساندوا أبطالنا من أول يوم في المنافسات لأن الدعم النفسي لهم مهم جدا

ورسالتى لأبطالنا، نساندكم حتى آخر لحظة، ونتابع اللاعبين المتأهلين ونرفع من روحهم المعنوية، والتنافس الأولمبى عيد يأتى كل 4 سنوات، وهذه المرة كانت الفترة أقل بسبب تأخر أولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وننتظر مهرجاناً ومنافسة عالمية قوية، وأملى رسم البسمة على شفاه الجماهير المصرية، من خلال تقديم أفضل المستويات ودائماً يكون لاعبو المنتخب المصرى لكرة اليد وجهازه الفنى على قدر الحدث والموعد من خلال منافستهم المستمرة والدائمة فى جميع البطولات المشاركين بها.

اللجنة الأولمبية نجحت فى فترة قصيرة فى تخطى الكثير من الصعاب والظهور بشكل مختلف، فى ظل التعاون الجيد بين الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية حتى وصلنا لمشاركة أكبر بعثة فى تاريخ مصر.

وزارة الشباب والرياضة ستظل الداعم الأكبر للجنة الأولمبية، وكافة الاتحادات الرياضية لها الدور الأكبر فى إعداد أبطالنا لأولمبياد باريس 2024، وأوجه الشكر والتقدير للمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور علاء جبر، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، الذين لا يرون سوى اسم مصر.

هدفنا تطوير قطاع البطولة والمنافسة الرياضية والوصول بألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى إلى 15 لعبة

هدفنا فى الفترة المقبلة تنمية وتطوير قطاع البطولة والمنافسة الرياضية والوصول بألعاب المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى إلى 15 لعبة، والتوسع فى مشروع كابيتانو مصر ومشروع الموهبة الحركية فى مختلف المحافظات، ومضاعفة أعداد اللاعبين المسجلين بالاتحادات الرياضية، والتوسع فى إشهار الاتحادات الرياضية لمواكبة حركة الرياضة العالمية، ومضاعفة أعداد الميداليات على المستويات الأولمبية والدولية، والعمل على تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين، بالوصول لنسبة ممارسة المصريين الرياضة بشكل منظم بنحو 35%، وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية المدرسية والجامعية بنسبة 30% سنوياً

*وزير الشباب والرياضة