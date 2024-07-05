انطلاق تصوير فيلم "الست" عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق

انطلق تصوير فيلم "الست" خلال الأيام القليلة الماضية في هدوء تام، وتحت قيادة المخرج مروان حامد، والفيلم من تاليف أحمد مراد وهو العمل الذي تجسد فيه منى زكي شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في مراحل عديدة من مشوارها الفني ، ويضم العديد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.

فيلم "الست" من إنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير وقد استعانو بفريق عالمي لعمل المكياچ وفريق عالمي للصوت وذلك باستخدام احدث التقنيات الحديثة وكما أعلنت الشركة المتحدة والمستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية فان فيلم الست من افلام الانتاج المشترك والمدعوم من صندوق بج تايم لدعم المحتوي العربي .