حركة فنية محفوظة.. إبراهيم مصطفى أول مصارع عربي يحقق الذهب الأولمبي

ولد إبراهيم مصطفى بمحافظة الإسكندرية فى أبريل عام 1904، وبدأ مشواره الأولمبى عام 1924 عندما شارك فى أولمبياد باريس، وحصل على المركز الرابع، الذى كان يعد أول مركز شرفى أولمبى للمصارعة المصرية.

حفل تتويج إبراهيم مصطفى كان قبل زميله السيد نصير

وشهدت أولمبياد أمستردام 1928 تألق إبراهيم مصطفى، ليحقق الميدالية الذهبية ليصبح أول مصارع عربى يحقق هذا الإنجاز التاريخى، وبسبب مستواه الرائع خلال منافسات الأولمبياد، تم تسجيل حركة فنية تحمل اسم البطل المصرى بسبب تألقه اللافت فى العاصمة الهولندية.

ومن المواقف الطريفة أن نفس الدورة الأولمبية شهدت تحقيق السيد نصير للميدالية الذهبية فى رفع الأثقال كأول رياضى مصرى وعربى يفوز بالذهب، ولكن حفل تتويج إبراهيم مصطفى كان قبل زميله السيد نصير ليكون «إبراهيم» أول مصرى يُقلَّد بالذهب فى الأولمبياد بينما السيد نصير هو أول لاعب يحققه.