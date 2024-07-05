وزير التعليم: تجربتي عملية.. وخبرتي مع الطلاب في المدارس تجاوزت 25 عاما

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إنه يعلم جيدًا أنّ تجربة الثانوية العامة صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه يتمتع بخبرة لأكثر من 25 عامًا مع الطلبة في المدارس.

وأضاف «عبد اللطيف» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «بقالي أكتر من 25 سنة مع الأولاد في المدارس، يمكن تجربتي مختلفة شوية لأنّها عملية، وأنا أكتر واحد حاسس بحالة الضغط اللي فيها أولادنا في الثانوية العامة، وحتى الضغط على المدرسين؛ لأنها حالة عامة».

وتابع: «لكنها حالة هنشتغل عليها في المستقبل ونحطها في حجمها الطبيعي من خلال استراتيجيات عصرية، ومش هنعملها إلا بحوار مجتمعي يكون فيه جميع أطراف العملية التعليمية موجودين (المدرس والطالب وولي الأمر والدولة)».