الأخف وزنا أنور مصباح.. نصيحة غالية منحته القمة في أولمبياد 1936

أنور مصباح من مواليد أبريل عام 1913 بمنطقة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بدأ ممارسة رفع الأثقال منذ صغره وشاهده أسطورة المصارعة إبراهيم مصطفى وصاحب ذهبية أولمبياد 1928 وقرر اصطحابه إلى النادى الأولمبى لممارسة رياضة رفع الأثقال ثم انتقل إلى نادى بوكالينى بالقاهرة.

وحقق أنور مصباح العديد من الإنجازات الكبرى على المستويين المحلى والعالمى، محققاً بطولة القُطر المصرى عام 1932 فى وزن الريشة لينضم بعدها للمنتخب الوطنى وحقق عدداً من البطولات على المستويين القارى والدولى.

بدأ «مصباح» مسيرته فى وزن الريشة إلى أن انتقل لمنافسات الوزن الخفيف بعد نصيحة غالية من مدربه السيد نصير أسطورة رفع الأثقال وصاحب أول ميدالية ذهبية أولمبية فى تاريخ مصر والعرب برفع الأثقال، ليحقق «مصباح» إنجازاً تاريخياً خلال مشاركته فى دورة برلين الأولمبية عام 1936، محققاً الميدالية الذهبية بعد منافسة قوية مع بطل النمسا، الذى تساوى معه فى مجموع الأوزان النهائى الذى بلغ 342.5 كيلوجرام، إلا أن البطل المصرى نال الميدالية الذهبية لأنه كان الأخف وزناً من منافسه النمساوى طبقاً للقانون.