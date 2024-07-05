5 معلومات عن رياضة الفنون القتالية المختلطة.. ضمن فعاليات مهرجان العلمين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان العلمين الجديدة في النسخة الثانية، إذ يحتوي على العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية، ومن ضمن الرياضات المشاركة بالمهرحان، هي لعبة الفنون القتالية المختلطة «MMA».

ورياضة الفنون القتالية المختلطة، ضمن فعاليات المهرجان الرياضي بالعلمين، من المفترض أن تبدأ يوم 22 أغسطس، وحتى 28 من الشهر نفسه، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن رياضة MMA، بحسب موقع «سكاي نيوز».

معلومات عن رياضة الفنون القتالية المختلطة

عبارة عن مزيج بين فنون الدفاع عن النفس ومهارات تسمح الضربات المباشرة. يقوم المشاركون فيها باستخدام قفازات بدون أصابع مبطنة ولكن لا يرتدون أحذية أو أغطية رأس. يحظر فيها نطح الرأس والخداع والمسك من الشعر وهجمات الفخذ من أي نوع، بالإضافة لضربات الكوع لأسفل وضربات الحلق والعمود الفقري أو مؤخرة الرأس. في حالة انتهاك أحد المقاتلين لقاعدة ما، يجوز للحكم إصدار تحذير أو خصم نقاط. يجب ارتداء ملابس معينة في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وإلا يعتبر المشارك مخالفا للقوانين.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، تبدأ يوم 11 يوليو وتنتهي يوم 30 أغسطس المقبل، وتضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى العام الماضي.

تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين

إدارة مهرجان العلمين، قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، وذلك بحسب ما أعلن القائمين على المهرجان، من خلال البوستر الرسمي.