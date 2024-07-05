بعد اختيارها ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. معلومات عن رياضة المحركات الآلية

كشف مهرجان العلمين والذي سيقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، عن العديد من الفعاليات والعروض من ضمنها «رياضة المحركات الآلية»، التي لا يعرفها البعض، لذا يمكن استعراض بعض المعلومات عنها في التقرير التالي.

معلومات عن رياضة المحركات الآلية

يستضيف مهرجان العلمين فعالية رياضة المحركات الآلية، وذلك في الفترة من 9 إلى 24 أغسطس لعام 2024، وعلى غرار ذلك يمكن استعراض بعض المعلومات عنها وفقًا لـ«telegraph» البريطانية فيما يلي:

مجموعة من الأحداث التنافسية التي تنطوي على استخدام المركبات الآلية في منافسات السباق أو غير السباق.

تشمل سباقات مثل الدراجات النارية والسباقات على الطرق الوعرة مثل موتوكروس.

وتتضمن رياضة المحركات الآلية العديد من السباقات، والتي يمكن معرفة كل واحد على حده فيما يلي:

سباق سيارات: إحدى أكثر سباقات السيارات شعبية، وتشمل العديد من السباقات منها سباق الدراجات النارية، وسباقات الزوارق، والسباقات الجوية.

سباقات الرالي: هي أحد السباقات المخصصة لقياس التحمل والسرعة وتشمل العديد من المراحل، ويحصل المتبارزون في نهاية كل منها على عدد من النقاط، وتتم سباقات الرالي عادة على الطرقات العامة المفتوحة للسير الطبيعي في أثناء السباق.

سباق الكارت أو الكارتينغ: نوع من أنواع سباق سيارات، مع أربع عجلات صغيرة، وبسيطة، وعادة ما يتم السباق على حلبة كارتينغ صغيرة، وهي تعتبر عادة خطوة أولى في عالم رياضة المحركات.

سباق عربة الجليد أو الثلج: هو سباق يعتمد على استخدام العربات في الجليد، والتي تعد تطويرًا للزلجات التي كان يستخدمها سكان الأسكيمو في تنقلاتهم.