قصة مسرحية «السندباد».. يشارك بها كريم عبد العزيز في مهرجان العلمين

أنشطة ترفيهية كثيرة ومفاجآت عديدة، من المقرر أن يتضمنها مهرجان العلمين في نسخته الثانية بنورث سكوير في الساحل الشمالي، ومن بينها مسرحية «السندباد» التي يعود من خلالها الفنان كريم عبد العزيز إلى خشبة المسرح بعد نحو 25 عاما من الغياب.. فما قصة هذه المسرحية؟

فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية

أوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنظمة لمهرجان العلمين، في نسخته الثانية، بالساحل الشمالي، أن فعاليات المهرجان ستتضمن عدد من الأنشطة الترفيهية والفنية، من بينها مسرحية «السندباد» للفنان كريم عبد العزيز، ما كان سبب فرحة كبيرة لكل محبيه والمنتظرين لبدء فعاليات مهرجان العلمين.

مسرحية «السندباد» لكريم عبد العزيز

وتعد مسرحية «السندباد» باب عودة الفنان كريم عبد العزيز إلى خشبة المسرح بعد غياب نحو 25 عامًا؛ إذ كان آخر عمل مسرحي له مسرحية «حكيم عيون» مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

ويقدم «عبد العزيز» خلال مسرحية «السندباد» شخصية عمر أبو الهول؛ إذ تدور أحداث المسرحية عن قصة هروبه من المعلم «سنوسي» واختبائه في مقبرة قديمة، ليجد فيها سلسلة ترجعه لزمن السندباد، ليقرر انتحال شخصيته، وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة، كي يعيش حياة السندباد ومغامراته.

وإلى جانب كريم عبد العزيز، يشارك في مسرحية «السندباد» عدد من النجوم الكبار، على رأسهم نيللي كريم، وبيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وشيماء سيف.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية بنورث سكوير، تنطلق فعالياته في 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وجرى تخصيص 60% من أرباحه لصالح أهالي فلسطين، في ظل ما يتعرضون له من جرائم حرب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.