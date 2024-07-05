ضد الزمن.. محمود فياض بطل آخر ذهبية للأثقال أنهت الإصابة مشواره مبكرا

ولد محمود فياض فى شهر مارس عام 1925 بمنطقة الجمرك فى محافظة الإسكندرية، ونجح، بالرغم من تاريخه الرياضى القصير، فى التتويج بعدد كبير من الميداليات فى بطولات العالم وتحقيق إنجاز أولمبى تاريخى بحصد ذهبية أولمبياد لندن 1948 والتى تعد آخر ذهبية أولمبية لمصر فى رفع الأثقال.

بدأ محمود فياض ممارسة رياضة رفع الأثقال بالنادى الأولمبى عام 1940، وظل يتدرب لمدة عامين كاملين دون خوض أى بطولة، وعندما بدأ فى المشاركة فى البطولات عام 1942 سيطر تماماً على منافسات وزنه محتكراً المركز الأول فى منافسات وزن الريشة لبطولات مصر ومنطقة الإسكندرية منذ عام 1942 وحتى اعتزاله اللعب عام 1951.

وانطلق «فياض» للعالمية محققاً الميدالية الفضية فى أول مشاركة عالمية له ببطولة العالم بباريس عام 1946، ثم تألق فى أولمبياد لندن 1948 ليتوج بالميدالية الذهبية فى وزن الريشة محطماً ثلاثة أرقام عالمية فى تلك الدورة فى الخطف برفع وزن 105 كيلوجرامات والنتر برفع وزن 135 كيلوجراماً وفى المجموع بوزن 332.5 كجم ليحفر اسمه فى التاريخ الأولمبى. واستمر البطل المصرى الأولمبى فى حصد الميداليات العالمية؛ حيث توج بذهبية بطولة العالم عام 1949، ثم ذهبية بطولة العالم فى باريس عام 1950، لكنه اضطر فى العام التالى لإعلان الاعتزال قبل أن يكمل عامه الـ26 بسبب إصابته بانزلاق غضروفى.

بدأ محمود فياض ممارسة رياضة رفع الأثقال بالنادى الأولمبى عام 1940، وظل يتدرب لمدة عامين كاملين دون خوض أى بطولة