5 نصائح للوقاية من الإصابة بالسكري.. غيّر نمط حياتك الآن

السكري واحد من أكثر الأمراض شيوعًا، ومن الممكن أن يؤدي زيادة مستوى السكر في الدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة، وينصح التعامل معه بحذر تام عبر اتباع مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالسكري، ومن الممكن أن تساهم في تغيير نمط حياتك إلى الأفضل، ليقدمها موقع «مايو كلينك» ويمكن استعراضها في التقرير التالي.

5 نصائح للوقاية من الإصابة السكري

ربما يساعد تغيير نمط الحياة في تجنب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، باعتباره الأكثر شيوعًا، وذلك عبر اتباع العديد من النصائح أو سبل للوقاية من الإصابة به، خاصة إذ كنت تعاني من زيادة الوزن أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو لديك تاريخ عائلي من الإصابة بداء السكري.

تخلَّص من الوزن الزائد

العمل على التخلص من الوزن الزائد، وذلك عبر إدخال التمارين الرياضية في نمط حياتك، مما يساعد على تقليل فرص إصابتك بالسكري.

ممارسة الأنشطة البدنية

توجد الكثير من الفوائد لممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم، والتي تساعدك بدورها على تحسين العديد من الأمور منها تقليل الإصابة بالسكري.

تناول أطعمة نباتية صحية.

تناول الدهون الصحية التي تحتوي على مستويات عالية من السعرات الحرارية مثل زيت الزيتون ودوّار الشمس والعصفر وبذرة القطن والكانولا المكسرات والحبوب.

تجنب الحميات الغذائية المبتدعة واتبع خيارات صحية.

أعراض الإصابة بالسكري

الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

كثرة التبول.

فقدان الوزن من دون قصد.

وجود كيتونات في البول.

الشعور بالتعب والضعف.

سهولة الاستثارة أو غيرها من التقلبات المزاجية.

الرؤية الضبابية.

بطء التئام القروح.

ومن جانبه نصح الدكتور صبري الغنام، استشاري الباطنة والسكر، في تصريحات لـ«الوطن» أن ممارسة الأنشطة البدينة، من بين طرق الوقاية من السكري، بالإضافة إلى تناول الدهون الصحية التي تساعد تساعد في فقدان الوزن وتقليل السكر وتتواجد عادة في المكسرات والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون.