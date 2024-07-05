مصطفى عمار: مهرجان العلمين وضع مصر على خريطة المهرجانات العالمية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن مهرجان العلمين يمثل عودة للدور الكبير الذي لعبته مصر على مدار عقود عديدة؛ منذ مطلع الستينيات، وكونها عاصمة للفن تنشر الفنون في كل أقطار الوطن العربي.

نجاحات كبيرة للنسخة السابقة من مهرجان العلمين

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر: «نتحدث عن أكثر من 100 سنة سينما ودراما وفن وغناء ومسرح، ومهرجان العلمين بداية جديدة لانتشار القوة الناعمة المصرية، ووضع مصر على خريطة المهرجانات العالمية، والعام الماضي حقق نجاحات كبيرة للغاية، وهذا العام بجانب الحفلات الغنائية سيستقبل أكثر من مليون زائر سواء على المستوى المحلي أو العربي، وهناك 50 شركة ساهمت أو تساهم في التجهيز له بحجم عمالة وصل إلى 50 ألف مهندس وعامل مصري».

قراران مهمان

وتابع: «هناك قراران في غاية الأهمية في النسخة الحالية من المهرجان، أولهما هو أن المهرجان سيدعم القضية الفلسطينية بتخصيص 60% من أرباحه لصالح دولة فلسطين الشقيقة، والقرار الثاني يتمثل في رفع العلم الفلسطيني بجوار المصري في مدينة العلمين، وهذا قرار محترم للغاية».