كيف روجت منى الشاذلي لمهرجان العلمين؟.. مفاجآت تنتظر الجمهور

مع تبقي أيام قليلة على انطلاق فاعليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، روجت الإعلامية منى الشاذلي لحفلات المهرجان، خاصة حفل مدحت صالح «الموسيقى مقامات» التي يقدم فيها مجموعة من الأغاني المميزة، وعرضت تفاصيل مشوقة منها خلال حلقة الأمس من برنامجها «معكم» المذاع على قناة «أون».

كيف روجت منى الشاذلي لمهرجان العلمين؟

في «برومو» حلقة «معكم»، روجت الإعلامية منى الشاذلي المتابعين لحفل مدحت صالح في النسخة الثانية من مهرجان العلمين، إذ عرضت لقطات من حفلات سابقة للفنان مدحت صالح الذي يفتتح أولى حفلات المهرجان، وقالت: «مدحت صالح الصوت الذهبي المصري العظيم، هيعمل لنا حلقة رهيبة في مهرجان (العالم علمين) في الساحل الشمالي اسمها للموسيقى مقامات، هيغني من كل مقام أغنية أو اتنين».

وأضافت«الشاذلي»:«حفلة رائعة، بدعوكم لحضور حفل الصوت الذهبي مدحت صالح، حفلة بعنوان الموسيقى مقامات».

انتظار المتابعين لحفل مدحت صالح

وبعد ترويج منى الشاذلي لحفل مدحت صاح في مهرجان العلمين، تفاعل الكثيرون مع مقطع الفيديو معبرين عن حماسهم لحضور الحفل أو متابعة الحلقة: «شوقتينا للحفلة، مستنيين الحلقة جدًا»، «إن شاء الله هنروح عشان نشوف حضرتك»، «أي مكان بتروحيه بينور بيكي، مستنيين نشوفك في حفلة العلمين مع الفنان مدحت صالح».

يذكر أن حفلات مهرجان العلمين، سوف يحيها عدد من الفنانين بداية من الفنان مدحت صالح، الذي يفتتح أولى الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين في 11 يوليو الجاري، ويليه الكينج محمد منير، الذي يحيى ثاني أيام فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية ضمن الأسبوع الأول للمهرجان.