أبطال حلم باريس.. حاملو آمال المصريين في عزف النشيد الوطني بالأولمبياد

تأهل للسلاح 21 لاعباً ولاعبة (12 لاعباً بواقع 9 أساسيين و3 احتياطيين، و9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و2 احتياطيات)

منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة الشاطئية

ضمن المنتخب المصرى للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية التأهل إلى أولمبياد باريس، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت فى المغرب عقب الفوز على نيجيريا بنتيجة «2-1» فى الدور النهائى، ويمثل المنتخب اللاعبتان «دعاء الغباشى، ومروة مجدى».

الجودو

حجز يسرى سامى، لاعب المنتخب المصرى للجودو، صاحب الـ20 عاماً وصاحب برونزية بطولة العالم للشباب، مقعده فى أولمبياد باريس، من خلال التصنيف الأولمبى، وذلك بعد مشاركته الأخيرة فى بطولة العالم التى أقيمت بالإمارات، كما تأهل عبدالرحمن عبدالغنى فى وزن -81 كجم، من خلال الكوتة القارية.

الجمباز

نجحت علياء صالح فى التأهل بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها فى منافسات البطولة الأفريقية، المقامة حالياً فى رواندا، وبينما خطف منتخب مصر للجمباز الإيقاعى أيضاً تذكرة التأهل على مستوى الفرق بـ5 لاعبات بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

رفع الأثقال

تأهل خمسة لاعبين من مصر فى منافسات رفع الأثقال وهم: «عبدالرحمن محمد وزن +102 كجم، كريم كحلة وزن 89 كجم، حليمة عبدالعظيم وزن +81 كجم، نعمة سعيد وزن 71 كجم، وسارة سمير وزن 81 كجم».

الجمباز الترامبولين

تأهلت ملك حمزة، لاعبة المنتخب الوطنى لجمباز الترامبولين، إلى أولمبياد باريس 2024 بعد مشاركتها فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى تونس، وحجزت ملك حمزة مقعدها فى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الفردى بالبطولة الأفريقية فى تونس، ليرتفع عدد مقاعد الجمباز المصرى فى أولمبياد باريس إلى 9 مقاعد.

الجمباز الفنى

تأهلت جنى محمود، لاعبة المنتخب المصرى للجمباز الفنى، إلى أولمبياد باريس بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الفردى العام بالبطولة الأفريقية، كما تأهل عمر العربى بعد الفوز بالميدالية الذهبية فى منافسات الفردى بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فى المغرب.

السلاح

تأهل 21 لاعباً ولاعبة (12 لاعباً بواقع 9 أساسيين و3 احتياطيين، و9 لاعبات بواقع 7 أساسيات و2 احتياطات)، وقد ضمنت مصر وجودها فى الأولمبياد على صعيد الفرق والفردى للرجال والسيدات فى سلاحى الشيش وسيف المبارزة (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطى) فى كل سلاح، بالإضافة إلى مشاركة فريق الرجال لسلاح السيف بالعدد الكامل (3 لاعبين أساسيين، ولاعب احتياطى)، بينما تشارك ندى حافظ فقط فى منافسات الفردى لسلاح السيف سيدات.

المصارعة

تأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى أولمبياد باريس 2024، وهم: «محمد إبراهيم كيشو وزن 67 كجم، عبداللطيف منيع وزن +130 كجم، مؤمن ربيع وزن -60 كجم، محمود عبدالرحمن وزن -77 كجم، محمد مصطفى متولى وزن -87 كجم، محمد على جبر وزن -97 كجم، جمال عبدالناصر وزن -57 كجم، عمرو رضا وزن -74 كجم، مصطفى الضرس وزن -97 كجم، ضياء الدين جودة وزن +125 كجم، وندى مدنى وزن -50 كجم».

التايكوندو

تأهلت آية شحاتة، لاعبة المنتخب المصرى للتايكوندو، عقب تأهلها لنهائى التصفيات الأفريقية التى أقيمت فى مدينة داكار بالسنغال، واستطاعت آية الفوز فى نصف نهائى وزن تحت 67 كجم على بطلة النيجر بنتيجة «2-صفر»، لتصل بذلك للمباراة النهائية، كما نجح أحمد وائل، لاعب منتخب مصر للتايكوندو بوزن تحت 68، فى التأهل عقب الوصول للمباراة النهائية بالتصفيات الأفريقية.

وفاز سيف عيسى بالميدالية الفضية ببطولة أفريقيا للكبار G4 بأبيدجان بساحل العاج وتأهل بالتصنيف الأولمبى لتكون مشاركته الثانية توالياً بعد المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، وكان قد حقق الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

الفروسية

تأهل الفارس نائل نصار بعد تصدره ترتيب الفرسان للمجموعة F ليفوز لمصر بمقعد فى فردى فروسية قفز الحواجز.

الشراع

تأهل على بدوى، لاعب منتخب مصر للشراع، عقب تحقيق لقب بطولة أفريقيا للرجال iLCA7، التى أقيمت بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باى بالغردقة، ونجح على بدوى فى حسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قبل نهاية الجولة الأخيرة فى البطولة، كما حققت خلود منسى، لاعبة المنتخب المصرى، لقب البطولة الأفريقية للشراع للسيدات iLCA6، التى أقيمت أيضاً فى مصر، حيث نجحت اللاعبة فى حسم اللقب فى منافسات اليوم الأخير.

الكياك والكانوى

تأهلت البطلة المصرية سما فاروق، لاعبة منتخب مصر للكياك والكانوى، بعد تتويجها بالميدالية الفضية خلال منافسات سباق 500 متر فردى كاياك سيدات ببطولة أفريقيا التى أقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وتُعد هذه المرة الثانية التى تتأهل خلالها اللاعبة إلى الأولمبياد، حيث شاركت فى أولمبياد طوكيو 2020، وبذلك تكون أول لاعبة فى تاريخ اتحاد الكانوى والكياك تشارك فى دورتى ألعاب أولمبية، كما أنها أول لاعبة تتأهل من لعبة الكياك والكانوى لأولمبياد باريس 2024.

القوس والسهم

تأهل المنتخب المصرى للقوس والسهم بعد تتويج المنتخب المصرى بالميدالية الذهبية فى منافسات الفرق للرجال، وذهبية فرق السيدات، وذلك فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بتونس، ومن المقرر أن تشارك مصر فى الأولمبياد بلاعب ولاعبة فى منافسات الفردى.

التجديف

تأهل البطل المصرى عبدالخالق البنا بعدما حقق الميدالية الذهبية فى منافسات التصفيات الأفريقية التى أقيمت فى تونس، بينما تأهل أحمد خالد ومحمد قوطة لأولمبياد باريس 2024 فى سباق زوجى مزدوج المجداف رجال خفيف.

الرماية

تأهل عزمى محيلبة، بطل رماية الإسكيت، كما تأهل محمد حمدى، لاعب المنتخب المصرى للرماية.

وتأهلت الرامية المصرية ريماس خليل عقب تحقيقها الميدالية الفضية فى منافسات البندقية «10 متر ضغط هواء» بالبطولة الأفريقية السادسة عشرة، كما تأهلت هالة الجوهرى، بعدما حققت الميدالية الذهبية فى منافسات فردى المسدس «هواء 10 متر» بالبطولة الأفريقية.

وحجزت أميرة أبوشقة، بطلة المنتخب المصرى للرماية مكانها، ومعها عمر هشام، وإبراهيم كُريم ومريم طارق، والزهراء شعبان بعد حصدها المركز الأول والميدالية الذهبية «كوتة» فى وزن «50 متر بندقية 3 أوضاع» فى البطولة الأفريقية، وتأهلت نور عباس بعد الفوز بالميدالية الذهبية فى سباق «25 متر مسدس سيدات» بالبطولة الأفريقية، وتأهل الرامى المصرى عمر أكيد بعد تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية.

الملاكمة

تأهلت يمنى عياد، بطلة المنتخب المصرى للملاكمة، وذلك بعد تأهلها إلى نهائى البطولة الأفريقية التى أقيمت بمدينة داكار بالسنغال، بعد فوزها على بطلة الجزائر بنتيجة «3-1» فى نصف النهائى، وتأهل عبدالرحمن عرابى بعد حصد الميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية، عقب تحقيق الفوز على ملاكم تنزانيا يوسف لوكاسى بنتيجة «5-صفر» فى منافسات وزن تحت 80 كجم.

كما تأهل عمر العوضى بعد التتويج بالميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية بعد الفوز على الكونغولى مايبيا ستيف بنتيجة «3-1»، فى منافسات وزن تحت 71 كجم.

الخماسى الحديث

حجز مهند شعبان، لاعب منتخب مصر للخماسى الحديث، مقعداً لمصر فى أولمبياد باريس عقب فوزه بالميدالية الذهبية فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى شهر يونيو الماضى بتركيا، كما تأهلت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصرى، بعدما حققت الميدالية الذهبية فى نهائى البطولة الأفريقية التى أقيمت على ملاعب استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر.

وفى نفس السياق على مستوى فردى الرجال تمكّن أحمد الجندى من حصد الميدالية الذهبية والتأهل أيضاً، ومعه سلمى أيمن، من خلال التصنيف العالمى، وذلك بعد احتلالها المركز الرابع فى بطولة العالم بالصين.

كرة اليد

تأهل المنتخب المصرى الأول للرجال لكرة اليد عقب تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الجزائر بنتيجة «29-21» فى نهائى البطولة التى أقيمت فى مصر.

السباحة

تأهل مروان القماش، بطل المنتخب المصرى للسباحة، إلى أولمبياد باريس 2024 فى سباق 1500 متر حرة، وذلك بعد احتلال المركز التاسع فى بطولة العالم للسباحة التى أقيمت فى مدينة فوكوكا اليابانية، بزمن 14:55.19 دقيقة فى التصفيات، وقد نجح «القماش» فى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى سباقى 800 متر حرة و1500 متر حرة.

السباحة التوقيعية

تأهل المنتخب المصرى للسيدات للسباحة التوقيعية إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعد تأهله إلى نهائى الفرق فى بطولة العالم للألعاب المائية التى أقيمت فى مدينة فوكوكا اليابانية بمجموع 179٫03 نقطة، كما ضمن الثنائى هنا هيكل وملك طوسون الوجود عن منافسات الزوجى بعد صعودهما إلى نهائى بطولة العالم للألعاب المائية.

الغطس

تأهل محمد فاروق بعد حصد الميدالية الذهبية فى منافسات «سلم 3 متر زوجى متحرك» بالبطولة الأفريقية التى أقيمت فى دولة جنوب أفريقيا، وتأهل رامز ضياء بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات «سلم ثابت 10 متر» بالبطولة الأفريقية، كما ضمنت مها عامر التأهل بعد حصد ذهبية منافسات «سلم 3 متر زوجى متحرك» فى البطولة الأفريقية، وتأهلت ملك توفيق بعد الحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات «سلم ثابت 10 متر» بالبطولة الأفريقية.

الكرة الطائرة

تأهل المنتخب المصرى للرجال للكرة الطائرة، بعد تفوقه على المنتخب التونسى بفارق النقاط فى التصنيف العالمى الذى يصدره الاتحاد الدولى.

منتخب مصر الأولمبى لكرة القدم

تأهل منتخب مصر الأولمبى بعد تحقيق المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى المغرب.

تنس الطاولة

تشارك بعثة مصر لتنس الطاولة فى أولمبياد باريس بقائمة تضم 6 لاعبين، بواقع 3 من الرجال و3 من السيدات، على أن يشاركوا فى منافسات الفرق والفردى، وقد تأهل منتخب مصر للرجال إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تحقيق لقب البطولة الأفريقية المقامة فى تونس بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط مقابل شوط، بينما تأهل منتخب السيدات إلى الأولمبياد، عقب التتويج أيضاً بلقب البطولة الأفريقية بعد الفوز على نيجيريا فى النهائى بثلاثة أشواط نظيفة.

وتأهل الزوجى المختلط عمر عصر ودينا مشرف إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصد ذهبية البطولة الأفريقية عقب الفوز على الزوجى النيجيرى فى المباراة النهائية بنتيجة «3-1».

التنس

تأهلت ميار شريف، لاعبة المنتخب المصرى للتنس، إلى دورة الألعاب الأولمبية وفقاً للكوتة القارية، حسب القوانين الجديدة بعد خروج اللاعبة الكينية بطلة دورة الألعاب الأفريقية، وساندرا سمير ولميس الحسينى من قائمة أفضل 400 لاعبة فى التصنيف العالمى.