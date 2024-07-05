مصطفى عمار: مصر حققت معجزة بإزالة 13 مليون لغم وتحويل العلمين من الموت إلى الحياة

كشف الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، عن سبب الترويج لمدينة ومهرجان العلمين، قائلا إنها كانت مدينة تقع في منطقة مرتبطة بمشاهدة القبح والموت، وسكانها كانوا ضحايا فأطرافهم جرى استئصالها أو قطعها بسبب الألغام، البالغ عددها 13 مليونا، ومصر أعادت لها الحياة.

إنجاز حقيقي للدولة

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن الدولة المصرية والمواطن والمهندس والعامل المصري حقق شيئًا إعجازيًا بتحويل أرض مليئة برائحة الموت والخراب إلى كل هذه الحيوية والحياة والأنوار التي تُرى على الشاشة، وهذا إنجاز حقيقي يضاف للشعب المصري.

الفن والثقافة الطريق إلى وعي المواطن

وتابع: «تم تحويل منطقة كاملة وكل هذه المساحة من القبح إلى الجمال، ومن الخوف إلى الاطمئنان، ومن الرعب في وقوع أي شيء عند المرور منها إلى منتهى السلام والسعادة بحضور حفلات موسيقية وثقافية، لأن الفن والثقافة هما الطريق لزيادة وعي المواطن والبحث عن حياة أفضل».