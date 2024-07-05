محمد علي رشوان يكتب: أساس النجاح

أهم لحظة فى حياتى الرياضية هى لحظة الوقوف على منصة التتويج لتسلم ميدالية لمصر ورفع علم بلادى، هذا الشعور لا يمكن مضاهاته

تظل الأولمبياد واحدة من أعظم البطولات للرياضيين لتحقيق حلم حياتهم والوصول للعالمية وكتابة اسمهم بأحرف من نور فى سجلات الأبطال الرياضيين، وعلى اللاعبين المشاركين فى الحدث الرياضى الكبير أن يدركوا أهمية هذه الدورة من كافة المستويات، حتى يتمكنوا من تحقيق مرادهم، والهدف الذين يعملون عليه ويتدربون من أجله منذ سنوات.

على اللاعبين أن يدركوا أهمية المشاركة والسير على البرنامج التدريبي وتقليل الفسح والتنزه

أى لاعب مصرى سيشارك فى أولمبياد باريس 2024 عليه أن يأخذ عدة أمور قبل الدخول فى منافسات صعبة مع أبطال عالم لضمان الظهور بشكل جيد يليق به وببلده، أولاً أن يعلم جيداً أنه يحمل اسم بلده، والقميص الذى يرتديه يحمل علم بلده، وهذا ما سيجعله فخوراً ويبذل أقصى جهد للظهور بأفضل صورة وشكل، وأن يقاتل لرفع اسم بلده أمام العالم أجمع، لأن الحصول على ميدالية أمر يدعو للفخر وقد لا يتكرر مرة أخرى فى حياته الرياضية.

ثانياً التدريب، فلا بد أن يكون هناك برنامج تدريبى قوى يناسب كل لاعب أو لاعبة، وأن يصل اللاعب إلى أفضل مستوى له قبل البطولة، وأن يحافظ على هذا المستوى دائماً، والوقت الآن متاح ويتبقى وقت كافٍ لكل لاعب أن يعيد حساباته فى أن يستعد بأفضل شكل لهذا العُرس الكبير، الذى لا بد أن يقدم فيه كل إمكانياته ويعبر عن مستواه أمام الجميع.

السير على الإطار أو الخطة أو البرنامج التدريبى هو أساس نجاح أى لاعب ولاعبة، لأن الأبطال الأولمبيين ينتظرون هذا الحدث كل 4 سنوات، لذا لا بد أن يكون الاستعداد والتجهيز لهذه البطولة بما يناسبها من أهمية كبرى، على اللاعبين المصريين المشاركين فى الأولمبياد أن يتجنبوا الأحاديث الجانبية مع زملائهم عن البطولة أو الضحك أو «الهزار» المستمر، فكل هذه الأمور تؤدى إلى قلة التركيز، ولا بد للاعب أن يحافظ على تركيزه المستمر أغلب الوقت وأن يضع فى اعتباره أهمية الحدث.

تقليل الخروجات والفسح والتنزه شىء غاية فى الأهمية للاعبين قبل وأثناء الأولمبياد، ولا بد أن يغلق على نفسه ويخلق جواً نفسياً مع البطولة ومع منافسيه، ويستعد لأى مستجدات، أتمنى أن نتوج بأكبر عدد من الأولمبياد فى التاريخ، ونملك القدرة على ذلك.

أهم لحظة فى حياتى الرياضية هى لحظة الوقوف على منصة التتويج لتسلم ميدالية لمصر ورفع علم بلادى، هذا الشعور لا يمكن مضاهاته بأى شعور آخر، إنه الفخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن الانتصار الكبير هو ثمرة المجهود الذى بذلته على مدار سنوات طويلة، إنها لحظة فى العمر ولحظة مهمة للغاية.

أهم ذكرياتى فى الأولمبياد والتى لن أنساها هى أن الرياضة أخلاق، ولذا لا بد أن يعى كل لاعبى مصر أن الرياضة قبل أى شىء أخلاق، وأتمنى أن يظهروا كل الاحترام لكل المنافسين بما يناسب بلدنا العظيم مصر فى الأولمبياد المقبلة، وننتظر منهم الكثير

*بطل مصر فى الجودو