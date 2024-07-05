قافلة «التحالف الوطني» تنقذ بصر فوزي محمد وتستعد للمزيد في القليوبية

أجرى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، عملية جراحية بالعين لـ فوزي محمد (70 عاما)، من محافظة القليوبية، الذي كان يعاني من المياه البيضاء وضعف النظر، وذلك ضمن قافلة طبية لفحص واكتشاف أمراض العيون في القليوبية.

التحالف يجري عملية لأحد المستفيدين من القوافل

وقال «فوزي» إنه كان يعاني من ضعف النظر والتشويش في الرؤية، وكشف في القافلة الأولى للتحالف، المخصص لأمراض العيون، ثم حدد الأطباء موعدًا لإجراء العملية، وبعدها عاد نظره لطبيعته، وفور علمه بوجود قافلة ثانية توجه للكشف على العين الأخرى، وتحديد موعد العملية الثانية.

وقالت ولاء موسى، مسؤول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية، إنّه عقب الانتهاء من القافلة وعمليات الكشف، يجري تجميع الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية، مرفقه بأرقام تليفوناتهم ليتم ترتيب مواعيد لهم مع المراكز الطبية المتخصصة، وتحديد مواعيد العمليات.

وتأتي المبادرة استكمالًا للدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تمشيًا مع دوره في تخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية.