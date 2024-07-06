«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الطقس على البلاد شهد انخفاضا في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، مؤكدة استمرار هذا الانخفاض في قيم الحرارة اليوم السبت على كافة محافظات الجمهورية، خاصةً المحافظات الشمالية.

«غانم»: انكسار الموجة الحارة على البلاد

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الموجة الحارة على البلاد انكسرت على أغلب المحافظات لتعود قيم درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام بل وفي بعض المحافظات انخفضت عن المعدلات.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة تصل إلى 35

وتابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد: «درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 34 و35 درجة مئوية خلال فترة النهار، فيما تعم على العاصمة أجواء صيفية اعتيادية في هذا الوقت من العام، والجو سيكون حار رطب خلال فترة النهار في معظم المحافظات الشمالية بينما في المناطق الجنوبية ستكون شديدة الحرارة ورطبة خلال النهار».