«الأرصاد» تحذر المصطافين من حالة البحر اليوم وغدا.. الأمواج مرتفعة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصطافين على البحار، وخاصةً في المدن الساحلية التي تطل على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط بسبب اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج، موضحة تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يشهد اليوم السبت انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين «2-3» درجات مئوية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد، بأنّها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد اليوم، بحيث تكون نشطة على الأنحاء كافة على فترات متقطعه.

تحذير من «الأرصاد» المصطافين من حالة البحر

حرصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على توجيه تحذيرها للمصطافين بسبب وجود اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، كما أوضحت أنّ سرعة الرياح تتراوح «30:50» كيلومتر/ساعة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، وذلك اليوم السبت 6 يوليو، والأحد 7 يوليو.

إرتفاع نسبة الرطوبة لتصل إلى 90% في بعض المناطق،إذ تسجل العظمى على القاهرة والوجة البحري 80%، بينما تسجل الصغرى 35، كما تتراوح الصغرى على السواحل الشمالية الغربية 85% والصغرى 40%،وتتراوح السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 90 % والصغرى 55،وأيضا تتراوح سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 60% والصغرى 30.

وبالنسبة لشمال الصعيد، تتراوح العظمى إلى 60 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 20 درجة، وعن جنوب الصعيد فتتراوح نسبة الرطوبة إلى 30 درجة، بينما تتراوح الصغرى إلى 15%.