الغردقة ومرسى علم تستقبلان 130 رحلة طيران تقل آلاف السائحين اليوم

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، 130 رحلة طيران تقل حوالي 26 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، وهو أعلى معدل لوصول رحلات في اليوم الواحد، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

الغردقة ومرسى علم تستقبلان 130 رحلة طيران

وكشف إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن مطاري الغردقة الدولي ومرسي علم الدولي، يستعدان اليوم لاستقبال 130 رحلة طيران تقل حوالي 26 ألف سائح، في أعلى معدل وصول رحلات في اليوم الواحد.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادات الغردقة لاستقبال 18 ألف سائح من المقرر وصولهم على متن 89 رحلة طيران دولية، بينما يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، حوالي 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات من المقرر وصولهم على متن 41 رحلة طيران.

ارتفاع إشغالات فنادق البحر الأحمر

وأكد «شكري» انتعاش حركة السياحة في فنادق البحر الأحمر، وارتفاع نسبة الإشغالات تزامنا مع فعاليات ملتقى البحر الأحمر الذي يقام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى جنوب البحر الأحمر، بمشاركة 22 فنانا من11 دولة.