«معلومات الوزراء»: التكنولوجيا تلعب دورا حيويا في حماية البيئة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في حماية البيئة.

تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات

وأضاف المركز، أن التكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في حماية البيئة من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الضارة، حيث تسهم الابتكارات التكنولوجية في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات.

الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتابع المركز، أن هناك 28.2 مليار جنيه وجهتها مصر للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 2022/2023 مقارنة بـ4.83 مليارات جنيه عام 2016/2017 بزيادة قدرها 484.58%.

وأكد تعزيز استخدام التكنولوجيا من خلال مد كابلات الألياف الضوئية لعدد 267 قرية، وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 42 ألف مواطن بقرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة عام 2023.

زيادة حجم معدلات التوقيع الإلكتروني

كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني من حوالي 3 ملايين في نهاية 2020 إلى أكثر من 375 مليون بنهاية 2022، ما يقلل من حجم الانبعاثات الكربونية لإجراء تلك التوقعات يدويا.

وبلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 8 ملايين مواطن، وما يزيد عن 45 مليون طلب، ما يقلل من حجم التلوث البيئي الناجم عن إجراء تلك المعاملات بشكل تقليدي.