الدول العربية: نعمل على حل الأزمة السودانية من خلال 5 محددات رئيسية

قال زيد الصبان مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، إن تغليب الحوار ورفض الحرب والإقصاء والتهميش أمر ضروري لحل الأزمة السودانية، موضحا أن العمل على حل الأزمة في السودان كان يتم وفق المحددات الرئيسية التالية:

- الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها والحيلولة دون انهيارها ومنع أي تدخل خارجي في شأنها الداخلي والتضامن الكامل مع السودان للحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.

- دعم جهود مسار جدة لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام.

- الاستجابة الإنسانية الكاملة للمتضررين بالسودان من السودانيين في السودان ودول جواره.

- دعم إطلاق حوار سياسي شامل وجامع يفضي لتشكيل حكومة انتقالية بمهام محددة وواضحة ومتفق عليها.

- تحقيق التناغم الكامل بين جهود المنظمات والمبادرات المختلفة.

وأضاف مدير إدارة السودان والقرن الأفريقي بجامعة الدول العربية، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية في السودان، أن اليوم هو فرصة للانطلاق في اتجاه حل الأزمة السودانية، موضحا أن الحوار بين الخصوم السياسيين أمر صعب، ولكن لا غنى عنه لإطفاء نار الحرب التي نسبت في البيت الواحد ومنع ترحيل الأزمة للمستقبل، وإضاعة الوقت لن تصب في مصلحة أي جانب سوداني بل سيضاعف معاناة الشعب السوداني، والحوار مسؤولية تاريخية وأخلاقية على كاهل النخب السودانية في الأساس والجامعة ستكون حريصة على الدعم والمساندة.