 في العيد القومي للقاهرة.. كيف أنهت الجمهورية الجديدة آلام سكان العشوائيات؟

كشف تقرير لمحافظة القاهرة، صدر بمناسبة عيدها القومي، ومرور 1055 عاما على تأسيسها، أن العاصمة عانت على مدار سنوات مضت من إرث ضخم من العشوائيات التي شوهت المظهر الحضاري والجمالي لقاهرة المعز التي تجمع على أرضها آثارًا فرعونية ورومانية ومسيحية وإسلامية، ولكن تم مواجهة هذه القضية في الجمهورية الجديدة.

3 مناطق عشوائية

وأشار التقرير إلى أن المناطق العشوائية بالقاهرة تنقسم إلى 3 أنواع، وهي: «عشوائية غير آمنة، مناطق غير مخططة، مناطق ذات خطورة داهمة»، وكان النصيب الأكبر للقاهرة من نسبة العشوائيات على مستوى الجمهورية، حيث تضم 33% من عدد السكان، وفي 6 سبتمبر2008 حدثت كارثة صخرة الدويقة أدت لتدمير 166 مسكنًا وأسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وفي ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية حدثت ملحمة، وطفرة للقضاء على العشوائيات ومنها مشروع الأسمرات.

تفاصيل مشروع الأسمرات

وأوضح أن مشروع الأسمرات يتضمن 3 مراحل، وهي: «الأسمرات 1»، تقع على مساحة 65 فدانًا، وتضم 6285 وحدة سكنية، ومدرسة تعليم أساسي، و240 محلًا تجاريًا، وتكلفتها 850 مليون جنيه، ثم «الأسمرات 2»، وتقع على مساحة 61 فدانًا، وتضم 4722 وحدة سكنية، ومدرسة تعليم أساسي و110 محال تجارية، وتكلفة المشروع مليار و600 مليون جنيه.

أما «الأسمرات 3»، فهو عبارة عن مشروع حضاري متكامل يشمل 7298 وحدة سكنية، و4 ملاعب متعددة الاستخدام، و3 حمامات سباحة ومسجد وكنيسة ومجمع مدارس، ومبنى تضامن اجتماعي، و5 حضانات و4 وحدات صحية ومجمع مخابز ومنافذ بيع السلع.