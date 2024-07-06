محافظ الغربية: مراقبة الأسواق وضبط الأسعار على رأس أولوياتي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين، بشأن اتخاذ كل الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بكل القرى والمراكز، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ الغربية، في أول تصريح له عقب وصوله مكتبه بديوان عام المحافظة، أنه حريص على التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم، ومراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع، ومكافحة الفساد أينما وجد، والعمل على استكمال كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة.

التخفيف على المواطنين

وأشار «الجندي» إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، داخل المحافظة، وإعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية بمختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا في مسيرة بناء الدولة.

اجتماع مع القيادات التنفيذية

وحرص محافظ الغربية عقب وصوله على عقد اجتماعا مع القيادات بالديوان العام، لمناقشة أبرز الملفات بالمحافظة، وبحث الخطط التنفيذية لاستكمال المشروعات الجارية بالمحافظة.