كيف تربح 19 ألف جنيه شهريا من الشهادة الثلاثية الدولارية؟

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري أنواعًا عدة من الشهادات، وبدوريات صرف تتنوع ما بين اليومي والشهري والسنوي، ومن بين تلك الشهاددات الشهادة الدولارية السنوية التي يقدمها البنك العربي.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي تفاصيل الشهادة الثلاثية الدولارية في البنك العربي، وكذلك كيفية الحصول على عائد يتجاوز 19 ألف جنيه شهريًا، وذلك بحسب الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل الشهادة الثلاثية في البنك العربي

تصل نسبة الفائدة على هذه الشهادة إلى نحو 5%، بدورية صرف يومية، وتبلغ مدة ربط هذه الشهادة نحو 3 سنوات، كما يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة نحو 1000 دولار ومضاعفاتها، وتصدر لعملاء البنك فقط، وتتيح هذه الشهادة إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور شهر من من تاريخ شراؤها، وفقا لجدول الاسترداد الخاص بالبنك.

كيفية الحصول على عائد يتجاوز 19 ألف جنيه شهريا

إذا اشترى العميل هذه الشهادة بقيمة 100 ألف دولار فإن الفائدة السنوية ستبلغ نحو 5% بقيمة تبلغ نحو 5 آلاف دولار، وبالتالي ستبلغ قيمة الصرف الشهرية نحو 416 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 19996 جنيها، ويكون العائد اليومي نحو 13.88 دولار، وهو ما يعادل نحو 666 جنيهًا.