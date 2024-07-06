محافظ القاهرة: تحسين مستوى معيشة المواطن على رأس أولويات المرحلة المقبلة

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، عن أبرز ملامح خارطة العمل على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن على رأس الأولويات تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة والتفاعل السريع، بجانب زيادة المساحات الخضراء والتشجير وتحسين البيئة، والعمل على تطوير القاهرة التاريخية، فضلا عن تفعيل المشاركة المجتمعية.

استكمال أعمال تطوير القاهرة التاريخية

أشار محافظ القاهرة إلى استكمال أعمال تطوير القاهرة التاريخية والتراثية واستعادة المظهر الحضاري للمواقع التي تحوي عبق التاريخ بالأحياء.

دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار

أوضح أنه سيجري العمل على دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار والصناعة وتوفير فرص العمل.

أشار إلى أن ملف التشجير والبيئة يحظى بعناية كبيرة ويجري العمل على تحسين البيئة والحد من التلوث، ودعم مبادرة «100 مليون شجرة»، موضحا أنه سيجري افتتاح 5 حدائق خلال الأسبوع الجاري لتكون متنفسا للمواطنين، مع استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة من خلال رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل.

أوضح أن المشاركة المجتمعية سيكون لها دور كبير في الفترة المقبلة، من خلال إتاحة الفرصة للمجتمع المدني والجمعيات ورجال الأعمال للمساهمة في أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة.