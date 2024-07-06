أخصائي يوضح أسباب إصابة الأطفال بالنزلات المعوية في الصيف.. أبرزها عدم غسل الأيدي

قال الدكتور بسام الجوهري، أخصائي طب الأطفال ونائب مدير مستشفى العلمين، إنَّ سبب النزلات المعوية بالأساس هو دخول ميكروب إلى جوف المعدة نتيجة أطعمة ملوثة بهذا الميكروب، موضحًا طرق انتقال الميكروب أبرزها عدم الاهتمام بنظافة الأيدي وعدم غسلها قبل الأكل أو الطعام نفسه ملوث أو فاسد.

«الجوهري» يوضح أعراض النزلات المعوية

وأضاف «الجوهري»، في حواره على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أعراض التسمم تختلف عن أعراض النزلات المعوية، فالأولى أشد وأسرع أما الثانية فلا تزيد عن ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم وقد تصل إلى القىء والإسهال الخفيف للتخلص من هذا الميكروب، موصيا بضرورة التوجه السريع للطوارئ عندما تكون الأعراض شديدة.

إرشادات هامة عند إصابة الطفل بنزلة معوية

وأوضح: «عند إصابة الطفل بنزلة معوية لابد من استشارة الطبيب لتجنب الإصابة بـ الجفاف الناتج عن القيء والإسهال، والنزلة المعوية هي التهاب في جدار الأمعاء أو المعدة نتيجة الإصابة بفيروس أو طفيليات وأشهرها الأميبا و90% من النزلات المعوية سببها الروتا فيروس التي تصيب معدة الطفل بنزلات خفيفة».