«صحة القليوبية»: 3 طرق للتعامل مع إصابة الأطفال بالنزلة المعوية 

حذرت مديرية الصحة بالقليوبية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، من تزايد حالات الإصابة بالنزلة المعوية وخاصة مع بداية فترة الدراسة وقدمت المديرية عددا من النصائح للوقاية وشرحت مفصلا لأسباب الإصابة.

أعراض النزلة المعوية

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن النزلة المعوية عبارة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية تصيب الأمعاء، و تؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص الطعام، وتكون في صورة إسهال وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، وتقلصات وتسبب جفاف للأطفال خلال فترة الإصابة نتيجة الفقد الشديد للسوائل.

أسباب الإصابة بالنزلة المعوية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب الإصابة بالنزلة المعوية يكون نتيجة تناول أكل ملوث أو استخدام أدوات شخص مريض يحمل العدوى، أو نتيجة وضع الطفل ليده الملوثة في فمه، مما يتسبب في انتشارها عند الأطفال في فترة المدارس.

كيفية التعامل مع إصابات النزلة المعوية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن طرق التعامل مع إصابات النزلة المعوية كالتالي :

- في حالة الطفل الرضيع تكون الرضاعة مهمة جدا لتعويض السوائل المفقودة

- يجب على الطفال تناول الطعام المسلوق والمهروس وتناول السوائل الكتير مثل الشوربة ولسان العصفور

- يفضل تقليل أو إيقاف منتجات الألبان، لأنها ممكن أن تزيد من الإسهال و يُفضل العصائر الطبيعية والأعشاب

طرق الوقاية من النزلة المعوية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الوقاية من النزلة المعوية تبدأ بالحرص على غسل أيدي الطفل على فترات طول اليوم للحد من انتشار العدوى، وعدم مشاركة الطفل لأدوات غيره وتطهير الأسطح والحمامات، وفي حالة حدوث أعراض النزلة على الطفل يُفضل استشارة طبيب مختص.