سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك بمنتصف التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم السبت 6-7-2024 في مختلف البنوك، استقرارا مقابل الجنيه المصري، وفق المعلن على المنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري في منتصف التعاملات، وجاء سعر الصرف 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-7-2024، وفقاً للمُعلن عبر مواقع البنوك الرسمية بشأن آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بالبنك المركزي المصري 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت بالبنك الأهلي المصري 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت ببنك مصر 48.04 جنيه للبيع، و47.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية سجل 48.03 جنيه للبيع، و47.92 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 47.95 جنيه للبيع، و47.84 جنيه للشراء.