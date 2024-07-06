منى عبد الوهاب: مهرجان العلمين سيقدم عروضا مسرحية تناسب مختلف الأعمار

كشفت الإعلامية منى عبد الوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي لمهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل الدورة الثانية 2024: «المهرجان استقبل مليون زائر العام الماضي، واستكمالا لهذا النجاح، نخطط لأن يستقبل هذا العام 2 مليون زائر.. أي مضاعفة الزوار».

فعاليات غنائية يحييها كبار نجوم الوطن العربي

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، والمُذاع على قناة «dmc»، أن مهرجان العلمين ينظم العديد من الفعاليات الغنائية والحفلات التي سيحييها كبار نجوم الوطن العربي، إضافة إلى عروض مسرحية في تزايد يوماً بعد يوم، فقد بدأنا بـ5 مسرحيات، واليوم لدينا 10 مسرحيات ستعرض بالمهرجان.

إطلاق مهرجان نبتة

وأشادت بإعادة إحياء المسرح في مصر ووصفتها بالمهمة العظيمة والتي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب إطلاق مهرجان نبتة الذي جرى تخصيص كل فعالياته ليلبي اهتمامات الطفل واحتياجاته، وهو من أبرز فعاليات المهرجان هذا العام.

أشارت إلى الفعاليات الرياضية بالمهرجان، منها «الفولي» و«الريسنج» و«مسابقات» وأنشطة رياضية مسلية.

واختتمت: «الفكرة الواضحة والإيجابية هي تقديم فعاليات لكل الأعمار من عروض مسرحية تناسب مختلف الأعمار، وكذلك الفعاليات الرياضية، بجانب المهرجانات الداخلية مثل مهرجان الطعام وخلافه، ما يسهم في تشكيل جو أسري جميل، وهي لم تكن موجودة في مصر من قبل، فأنشطته مفتوحة لكل الشرائح الاجتماعية، وفي متناول الجميع وجرى فتح شاطئ عام لأنه من حق رب الأسرة أن يأخد أفرادها ويستمتع بالشاطئ، وتقديم خدمات مجانية للزوار، ففي مهرجان العلمين الكل قادر على أن يشارك سواء عمال قائمين على التجهيزات أو الأسر المقيمة بمدينة العلمين والجميع صار لديه القدرة أن يكون جزء من هذا الترفيه، والترفيه هذا العام لديه هدف سامي بتخصيص حصة لدعم غزة».